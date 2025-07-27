Проблемные деньги: какие доллары не принимают в банках Украины

Есть валюта, которую в Украине не обменивают в банковских учреждениях. Это является официальной позицией Нацбанка страны.

Какие доллары не обменивают в Украине?

Речь идет о купюрах, которые имеют признаки значительного износа или повреждения, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также ТОП самых редких банкнот мира: как они выглядят и сколько стоят

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от ее года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо,

– объяснили в Национальном банке.

Однако предупредили: операцию инкассо могут осуществлять только уполномоченные учреждения. Речь идет о тех, имеющих соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

На сайте добавили, что степень изношенности банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран. Например, для доллара США – Федеральной Резервной системой США.

Обратите внимание! Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения пригодных к обращению банкнот.

Могут ли обменять доллары 1996 года и старше?

Банки должны принимать доллары, которые были выпущены в 1996 году и даже раньше. Более того, уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

В частности это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

Важно! Отмечается, что НБУ не принимал никаких актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, что были выпущены в обращение ранее.