Настоящие гиганты: какая страна имеет самые большие запасы голубого топлива

Природный газ играет важную роль на мировом энергетическом рынке. Логично, что страны, которые имеют значительные запасы газа имеют более сильные позиций на международной арене.

10 стран с наибольшими запасами газа в мире

В общем значительные запасы природного газа обнаружили во многих регионах мира. Речь идет о странах как в Южной Америке, так и в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, пишет 24 Канал со ссылкой на EnergyNews.

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Самые большие запасы природного газа обнаружили в России. Резервы природного ресурса в этой стране оценили в 38 триллионов кубометров. На Россию приходится 19% мировых запасов газа. Самый богатый регион на газ – это Сибирь. В тройку лидеров также входят Иран и Катар с Ближнего Востока.

К теме! На Ближнем Востоке есть достаточно много запасов природного газа. На этот регион приходится 38,4% мировых резервов газа. Лидером является Иран, где сосредоточено 32 триллиона кубометров газа или 16% мировых резервов. Тогда как запасы природного ресурса в Катаре оценили в 24,7 триллиона кубометров. В этой стране сосредоточено 12% мировых резервов газа.

Значительные запасы газа обнаружили также в крупнейшей экономике мира, которая занимает 4 место в рейтинге. Речь идет о США. Запасы природного газа оценили в 12,9 триллиона кубометров. Это 6,5% мировых резервов. Первую пятерку закрывает Саудовская Аравия, которая известна в мире значительными запасами нефти. Всего на Саудовскую Аравию приходится 4,38% мировых резервов природного газа.

Значительные запасы природного газа также обнаружили в таких странах:

Туркменистан;

Объединенные Арабские Эмираты;

Венесуэла;

Нигерия;

Китай.

В Туркменистане сосредоточены запасы газа на 19,5 триллиона кубометров. На ОАЭ приходится 3% мировых резервов газа, тогда как в Венесуэле, Нигерии и Китае обнаружили по 2% мировых запасов природного ресурса.

Напомним, что Венесуэла – это страна, которая имеет крупнейшие запасы нефти в мире. Речь идет о более 300 миллиардов баррелей нефти. В 2023 и 2024 годах страна увеличивала объемы добычи черного золота.