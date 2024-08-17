Какая старейшая валюта в мире

На сегодня в мире существует более 100 валют, которые используют в разных странах. Однако среди них есть денежная единица, которая выделяется, поскольку ее считают самой старой в мире.

Какая валюта самая старая в мире

Фунт стерлингов – это самая древняя валюта, которую до сих пор используют. Эта денежная единица стала официальной валютой Соединенного Королевства, когда Англия и Шотландия объединились в единую страну в 1707 году. Однако фунт начали использовать для расчетов еще в 760 году.

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Стоит добавить, что фунт был официальной валютой в британских колониях, включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду и тому подобное. На сегодня эти страны выпускают собственные национальные валюты. До 1853 года Банк Англии выпускал лишь частично напечатанные банкноты со знаком "£" и первой цифрой. Другие цифры добавляли вручную, а каждую банкноту подписывал один из кассиров банка, CMCmarkets.

Понятие "самая старая валюта" может быть относительным. Многие другие валюты также имеют долгую историю, но определить абсолютно старую валюту может быть чрезвычайно сложной задачей из-за отсутствия точных исторических данных.

На сегодня британский фунт является одной из самых популярных валют в мире наравне с американским долларом и евро. Банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и фунтов. При этом даже находясь в составе Евросоюза Великобритания не меняла официальную валюту на евро.

Согласно данным Google Финансы, в Украине один фунт стерлингов стоит 53,16 гривны. С начала 2024 года курс британской валюты вырос более чем на 10%, хотя на сегодня его динамика на рынке отрицательная.