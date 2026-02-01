Она все еще используется: какая валюта самая старая в мире

Британский фунт стерлингов – это официальная валюта Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эти деньги являются одной из главных резервных валют мира, однако это еще не все.

Какая валюта самая старая в мире?

Фунт стерлингов занимает особое место в мировых финансах как старейшая валюта, которая до сих пор находится в обращении, о чем пишет Investing.

Британский фунт конкурирует с долларом США, евро и японской валютой – иеной – по объемам ежедневных торгов. Самые распространенные валютные пары с фунтом – это евро и доллар США.

Валюты, привязаны к британскому фунту, включают фунт Фолклендских островов, гибралтарский фунт, фунт острова Святой Елены, фунт Джерси (JEP), фунт Гернси (GGP), менский фунт, а также банкноты Шотландии и Северной Ирландии,

– говорится в материале.

Британский фунт стал официальной валютой Великобритании в 1707 году, когда объединились Англия и Шотландия, хотя в обращении он использовался еще с примерно 760 года.

Интересно! В 2002 году, когда евро стал общей валютой большинства стран Европейского Союза, Великобритания сохранила британский фунт стерлингов как свою официальную валюту.

Какая валюта "самая слабая" в мире?

Иранский риал является самой дешевой валютой в мире. Об этом говорится в тексте Forbes.

Падение стоимости риала объясняется различными факторами. Например, после Исламской революции 1979 года из страны ушли иностранные инвесторы. Ядерная программа и ирано-иракская война также сыграли значительную роль, вызвав финансовые трудности и другие проявления политической нестабильности в Иране.

Важно! В тройку самых слабых валют мира входят еще вьетнамский донг и валюта Леоне Сьерра-Леоне.

