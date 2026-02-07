Изменение пенсии может дать больше денег: кому это доступно
- Украинцы могут выбирать между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности, учитывая стаж, уровень заработка и группу инвалидности.
- Закон позволяет переходить с одного вида пенсии на другой, например, пенсия по инвалидности I группы может быть выгоднее, поскольку соответствует 100% пенсии по возрасту.
Часть украинцев может самостоятельно определить, какой вид пенсии оформить: по возрасту или в связи с инвалидностью. В то же время закон предусматривает получение только одного вида выплат, поэтому перед выбором стоит оценить условия и возможный размер каждой пенсии.
Когда стоит менять вид пенсии?
Возможность выбирать между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности предусмотрена для отдельных категорий украинцев, однако выгодность каждого варианта зависит от стажа, уровня заработка и группы инвалидности, пишет 24 Канал.
Закон позволяет переходить с одного вида пенсии на другой. Например, переход с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности I группы может быть финансово выгодным, поскольку ее размер соответствует 100% пенсии по возрасту.
Обратите внимание! Дополнительный страховой стаж в таких случаях может увеличить выплаты.
В то же время переход на пенсию по инвалидности III группы обычно менее выгоден, поскольку она составляет лишь половину пенсии по возрасту. Поэтому перед изменением вида пенсии важно учесть группу инвалидности, страховой стаж и уровень официального дохода.
Как работает пенсия по инвалидности?
По информации Правительственного портала, право на пенсию по инвалидности из солидарной системы имеют лица, которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность.
Размер такой пенсии привязан к размеру пенсии по возрасту и определяется в процентах:
- 100% – для лиц с инвалидностью I группы;
- 90% – для II группы;
- 50% – для III группы.
В страховой стаж также могут засчитывать период от установления инвалидности до достижения 60 лет. Поэтому для лиц с I группой инвалидности размер пенсии часто приближен к пенсии по возрасту, тогда как для III группы он может быть существенно ниже.
Какие общие условия выхода на пенсию по возрасту?
Пенсия по возрасту назначается в зависимости от возраста и страхового стажа, напоминают в Пенсионном фонде. В 2026 году действуют следующие требования:
- в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
- в 63 года – не менее 23 лет стажа;
- в 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Для части людей с инвалидностью выполнить эти требования сложно из-за ограничения трудоспособности. Именно поэтому иногда пенсия по инвалидности становится основным источником выплат, хотя в отдельных случаях пенсия по возрасту может быть выгоднее.
Можно ли получать пенсию без стажа?
Отдельно в Украине предусмотрена социальная пенсия для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа. Это форма государственной поддержки для людей, которые не могут получить стандартную пенсию.
Кроме того, Государственный бюджет на 2026 год предусматривает постепенное повышение социальных стандартов. В частности, рост прожиточного минимума влияет на часть доплат и надбавок к пенсионным выплатам.