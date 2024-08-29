Какие купюры гривны изымают из обращения в 2024 году: фото банкнот старого и нового образцов

В 2024 году в Украине продолжают изымать из обращения банкноты старого образца. В частности, в августе сообщили об изменениях, которые касаются валюты со вторым самым большим номиналом.

Какие купюры выводят из обращения в 2024 году

1 августа НБУ сообщил, что из обращения начнут изымать банкноты номиналом 500 гривен. Речь идет о купюрах образцов образцов 2003 – 2007 годов.

Обратите внимание Какая страна не имеет собственной валюты: это популярная туристическая точка Европы

В центробанке объяснили, как будет происходить замена банкнот старых образцов. Вот ключевые моменты:

Украинцы смогут использовать эти банкноты;

Эти купюры будут оставаться законным платежным средством до полного изъятия их из обращения;

В то же время банки в Украине больше не будут выдавать клиентам купюры образцов 2003 – 2007 годов, а при обмене или получении наличных они будут получать новые банкноты.

Менять купюры старого образца специально не нужно.

НБУ изымает из обращения банкноты старого образца / Фото НБУ

Интересно! Термин банкноты старого образца присущ и для других валют. В частности, это касается доллара США. В Украине старыми называют доллары США, которые выпустили в 1996 году. Главная причина для такой категоризации банкнот доллара – это то, что после 1996 года американцы начали добавлять на банкноты обновленные элементы защиты.

Напомним, что с начала 2023 года Нацбанк также постепенно выводит из обращения все банкноты номиналом 5 и 10 гривен. Эти купюры заменяют на метелевые копейки. Кроме того, изъятию подлежат купюры номиналом 20 и 100 гривен, выпущенные в период с 2003 до 2007 года, но их заменяют на бумажные аналоги с новым дизайном.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.