Как украинцы выводили деньги с зимней поддержки на обычную карту

Украинцы выводили деньги из "Национального кэшбэка" через терминалы EasyPay, сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Авраменко.

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Общая схема выглядела так:

украинцы выводят полученную помощь на мобильный счет;

затем с помощью функции "Возврат денег на карту" в EasyPay "переводят" средства на обычную карту.

Поэтому, руководство EasyPay приняло решение об отключении этой функции. Пока ограничение будет действовать только для абонентов Vodafone и Life.

Алексей Авраменко Генеральный директор платежного сервиса EasyPay Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 гривен "Зимней еПидтрымки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи.

Обратите внимание! "Тысячу Зеленского" можно потратить на ограниченное количество товаров и услуг. Одной из целей по этой помощи является поддержка украинской экономики.