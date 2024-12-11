Ситуация на рынке валют

В среду, 11 декабря 2024 года, доллар США растет в цене. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Актуально Китай спровоцировал рост цен на нефть

Рынок ждет публикации долгожданных данных об инфляции в США. Кроме того, валюта получила поддержку от новостей, что Китай рассматривает возможность ослабления собственной денежной единицы в следующем году, что привело к падению юаня и других валют стран Азии.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 106,06 105,88, согласно данным Yahoo!Finance. Этот показатель вырос на 0,23%.

Курс евро зафиксировал спад на 0,18% относительно доллара США. Тогда как британский фунт упал на 0,16%.