Как проверить доллары на подлинность в домашних условиях

Доллар США – это одна из самых популярных валют в мире. Логично, что американскую валюту довольно часто пытаются подделать. Однако есть несколько правил, которые помогут отличить настоящие доллары от фальшивых.

Как проверить доллары на подлинность

Доллар США – это одна из валют, которую чаще всего подделывают в мире. Именно поэтому крайне важно уметь отличать настоящие доллары от фальшивых, пишет 24 Канал со ссылкой на The U.S. Currency Education Program.

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Выделяют несколько элементов, которые помогут проверить доллары на подлинность. Вот некоторые из них:

Серийный номер – это шифр, который состоит из букв и цифр с правильным расположением на купюре без перекосов.

Защитная лента – на настоящих долларах обязательно есть встроенная защитная нить, которую можно заметить при свете. На защитной нити есть специальный микротекст. Например, на банкноте номиналом 100 долларов есть микротекст "USA 100".

Водяной знак – это специальный знак, который можно увидеть при освещении. Как правило, водяной знак повторяет портер на банкноте.

Микропечать – это мелкий текст, что достаточно сложно подделать. В частности, на банкноте номиналом 100 долларов есть надпись "THE UNITED STATES OF AMERICA" возле портрета Бенджамина Франклина.

Краска, меняющая цвет – на настоящих купюрах долларов есть элементы, которые меняют цвет, например цифра "100" на 100-долларовой купюре меняет цвет с меди на зеленый.

Важно! Еще один важный элемент, на который нужно обращать внимание, – это номинал банкнот долларов. Федеральный резерв США на сегодня выпускает купюры с 7 номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Проверить доллары на подлинность можно не только дома. В частности, такую услугу предоставляют банки, которые имеют специальное оборудование. Речь идет о детекторе валют, благодаря которому на купюрах распознают все защитные элементы.