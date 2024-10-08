Как банки проверяют доллары на подлинность и сколько это стоит

Фальсификация денег – это глобальная проблема. Существует несколько опций для проверки подлинности наличных денег. Например, долларов США.

Как банки проверяют доллары на подлинность

Проверить банкноты доллара на подлинность можно как самостоятельно, так и обратившись в банки в Украине. Кредиторы используют для выявления фальшивых купюр специальное оборудование, пишет "Кошт".

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Как правило, речь идет о детекторе валют, который распознает все защитные элементы на купюрах иностранной валюты. Еще один прибор – это кассово-сортировочная техника, с помощью которой не только перечисляют деньги, но и проводят проверку. На сегодня этот метод является самым точным для проверки подлинности купюр, для примера, доллара.

К теме! И частные, и государственные банки могут проводить эту услугу за определенную плату. Каждый банк устанавливает сумму самостоятельно.

Кроме того, и физические, и юридические лица имеют возможность передать банкноты, в подлинности которых они сомневаются на проверку НБУ. Для этого нужно обратиться в банки, осуществляющие валютно-обменные операции и сообщить о соответствующем запросе.

Кредитор должен принимать такие банкноты, и передать НБУ вместе с заявлением предъявителя и справкой об изъятии (принятии) купюр для исследования. Исследование сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты осуществляет Департамент денежного обращения Национального банка Украины. Данная процедура проводится бесплатно.