Какую монету номиналом в 25 копеек можно продать
Сообщается, речь идет о монете разновидности 5.1ДАг 1992 года. Отличить ее от других монет можно следующим образом:
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- средний зуб трезубца – он округлый и толстый;
- хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;
- гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.
- гурт – гладкий, без насечек.
Указано, что монету номиналом 25 копеек 1992 года, разновидности 4БАМ, можно продать за 3 300 – 5 000 гривен. Ее можно узнать по выпуклому щиту с трезубцем, вдавленным в него на реверсе. Эту монету часто называют "Английский чекан".
Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец,
– отмечают эксперты.
На основе этих эскизов в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, которые затем были отправлены на Луганский станкостроительный завод.