Украинцы смогут купить военные облигации через Дию: что для этого нужно

Стабильность и устойчивость экономического фронта Украины, особенно в условиях полномасштабной войны, имеет очень важное значение и задачи для Кабмина. Это в очередной раз подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль и анонсировал новую опцию для украинцев.

Шмыгаль добавил, что правительство активно работает в этом направлении, налаживая сотрудничество с партнерами из-за рубежа, а также повышает самодостаточность экономической и финансовой систем Украины, пишет 24 канал.

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Новая опция для украинцев

В Кабмине подчеркнули, что в этом контексте речь идет о стимулах для национальной экономики, поддержке для сектора занятости, процессе поиска новых инструментов для усиления поступлений в государственный бюджет, но в то же время избежать увеличения налогов.

В современных реалиях очень важную роль для финансирования ВСУ играют военные облигации. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину уже приобрели ценные бумаги стоимостью более 100 миллиардов гривен. Это вклад как бизнеса, так и рядовых людей.

Военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством Украины с целью финансирования военных операций во время войны. Они способствуют скоплению средств на ведение войны.

На заседании правительства в пятницу, 16 сентября, было принято решение о новом варианте приобретения военных облигаций. Теперь каждый гражданин Украины в возрасте от 18 лет сможет купить ценные бумаги в приложении Дия, чтобы поддержать оборонный сектор государства. Для этого нужно будет выполнить следующий алгоритм: