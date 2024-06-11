Как основатель OpenAI, у которого зарплата 5 тысяч долларов в месяц, стал миллиардером

Основатель компании OpenAI Сэм Альтман стал всемирно известным после успешного запуска чат-бота ChatGPT. Однако он занимается не только развитием технологии искусственного интеллекта, но и является очень успешным индивидуальным инвестором.

Для понимания, годовая зарплата бизнесмена составляет примерно 65 тысяч долларов. То есть в месяц он получает 5 тысяч долларов. Однако его капитал Forbes оценивает в 1 миллиард долларов. При этом Альтман не владеет долей в компании OpenAI, которую оценивают в 86 миллиардов долларов.

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Как Сэм Альтман из OpenAI стал миллиардером

Большинство состояния Сэма Альтмана поступает от его инвестиционного портфеля, в который входит ряд известных компаний. Для примера, можно вспомнить о Reddit и Stripe.

, что американская социальная сеть Reddit провела первичное размещение акций на фондовой бирже в Нью-Йорке в конце марта 2024 года. Компанию оценили в почти 8,7 миллиарда долларов, что превысило прогнозы более чем на 2 миллиарда долларов.

Кроме того, Альтман воспользовался долговой линией своего банка JPMorgan. Благодаря этому он вложил сотни миллионов долларов в частные стартапы. В общем бизнесмен успел инвестировать в более чем 400 компаний.

Какие риски связаны с инвестициями Альтмана

Бизнесмен вкладывал деньги и в стартапы, которые сотрудничают с OpenAI. Из-за этого возникают вопросы о потенциальных конфликтах для генерального директора ИИ-компании.

В частности, после объявления о сотрудничестве между Reddit и OpenAI, акции первой компании подорожали более чем на 10%. На этом фоне личная доля Альтмана в Reddit выросла на 69 миллионов долларов.