Как снять валюту с гривневой карты за рубежом

Если вы планируете снять валюту с гривневой карты за рубежом, важно учитывать комиссии, лимиты и особенности конвертации, чтобы избежать лишних расходов. Знание условий вашего банка и правильное использование карты помогут сэкономить средства.

Как избежать лишней комиссии при снятии наличных за рубежом

Многие банки, в частности ПриватБанк и Monobank, предлагают открытие валютных карт (USD, EUR), что позволяет избежать дополнительных комиссий при конвертации, передает 24 Канал.

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Впрочем, если валютной карты у вас нет, надо учитывать комиссию и лимиты.

Лимиты на снятие наличных:

ПриватБанк до 12 500 гривен (в эквиваленте) на 7 дней с гривневой карты; до 100 000 гривен в день с валютной карты.

до 12 500 гривен (в эквиваленте) на 7 дней с гривневой карты; до 100 000 гривен в день с валютной карты. Monobank : до 12 500 гривен в неделю или 50 000 гривен в месяц с гривневой карты.

: до 12 500 гривен в неделю или 50 000 гривен в месяц с гривневой карты. KredoBank : до 11 250 гривен на 7 дней с валютной карты: до 11 250 гривен на 7 дней с гривневой карты; до 90 000 гривен в день с валютной карты.

Комиссии и конвертация

ПриватБанк : комиссия за снятие наличных за рубежом – 2%.

: комиссия за снятие наличных за рубежом – 2%. Monobank : 2% за снятие собственных средств; 4% – за снятие кредитных средств.

: 2% за снятие собственных средств; 4% – за снятие кредитных средств. Ощадбанк: 1,5% + 35 гривен за снятие наличных; дополнительно блокируется 1% для покрытия возможной курсовой разницы.

Обратите внимание! Всегда выбирайте валюту страны пребывания (например, евро в ЕС, злотые в Польше), чтобы избежать двойной конвертации и невыгодного курса. Избегайте DCC (Dynamic Currency Conversion): некоторые банкоматы или терминалы могут предложить конвертацию суммы операции в гривну по собственному курсу, который часто является невыгодным.