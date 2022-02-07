Это просто безумие, – бывший гендиректор McDonald's о влиянии инфляции на бизнес

Американский бизнесмен и бывший генеральный директор компании McDonald's Эд Рэнси озабочен инфляцией и тем, как она влияет на ресторанный бизнес в США.

Эд Рэнси занимал должности президента и генерального директора McDonald's США с 1991 года по 1997 год.

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Бывший гендиректор McDonald's об инфляции в США

По его словам, инфляция сводит с ума каждый ресторан в США. Он добавил, что малый американский бизнес сильно страдает "этой федеральной инфляцией".

Размер порций уменьшается. Цены растут. Все, что происходит в ресторанной индустрии – это просто безумие,

– добавил он.

Эд Рэнси сказал, что McDonald's рекомендовал франшизам, составляющим примерно 90% торговых точек сети, повысить цены на 6 – 6,5% в следующем году. Однако он уточнил, что у них будет возможность устанавливать цены "исходя из потребностей общества".

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу она несет для экономики государства.

Бывший гендиректор McDonald's об инфляции в США / Фото Getty Images

К теме! Согласно данным Бюро статистики труда, инфляция в США в декабре 2021 года выросла напо сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что явилось самым высоким уровнем с 1982 года.

Что известно об инфляции в мире: