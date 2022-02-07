Это просто безумие, – бывший гендиректор McDonald's о влиянии инфляции на бизнес
Источник:Business Insider
Американский бизнесмен и бывший генеральный директор компании McDonald's Эд Рэнси озабочен инфляцией и тем, как она влияет на ресторанный бизнес в США.
Эд Рэнси занимал должности президента и генерального директора McDonald's США с 1991 года по 1997 год.
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Бывший гендиректор McDonald's об инфляции в США
По его словам, инфляция сводит с ума каждый ресторан в США. Он добавил, что малый американский бизнес сильно страдает "этой федеральной инфляцией".
Размер порций уменьшается. Цены растут. Все, что происходит в ресторанной индустрии – это просто безумие,
– добавил он.
Эд Рэнси сказал, что McDonald's рекомендовал франшизам, составляющим примерно 90% торговых точек сети, повысить цены на 6 – 6,5% в следующем году. Однако он уточнил, что у них будет возможность устанавливать цены "исходя из потребностей общества".
Что такое инфляцияЭто длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу она несет для экономики государства.
Что известно об инфляции в мире:
- В декабре прошлого года уровень инфляции в Канаде вырос до пиковых показателей с 1991 года. Больше всего подорожали продукты, что обусловило рост стоимости жизни в стране.
- Аналогичная ситуация сложилась и в странах Еврозоны, несмотря на противоположные ожидания. Этот показатель ускорился до 5,1% в январе в годовом расчете. Одним из главных стимулов роста цен назвали удорожание энергоносителей.