Какие доллары на сегодняшний день считаются недействительными

Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты. Об этом заявили в Национальном банке.

Речь идет о банкнотах, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Более того, согласно действующему законодательству, финансовые учреждения обязаны принимать все долларовые банкноты, выпущенные после 1914 года. Исключение составляют доллары, имеющие существенные повреждения.

Но чаще всего проблемы возникают с обращением банкнот номиналом 100 долларов старых серий. Об этом пишут в Unex Bank.

Основные причины таких трудностей:

устаревшие защитные элементы;

низкий спрос.

Следует добавить: год выпуска указан в нижней части лицевой стороны купюры, рядом с подписью министра финансов США.

То есть в настоящее время недействительными являются:

доллары, выпущенные до 1914 года; те купюры, которые имеют серьезные повреждения.

Таким образом, все доллары, выпущенные после 1914 года, официально остаются законным средством платежа. Однако на ситуацию может влиять политика некоторых обменных пунктов. Именно это и создает трудности при обмене.

Что еще стоит знать о долларах

Понятия "старые доллары" не существует. Все они подлежат обмену.

Если деньги имеют незначительные повреждения, то могут обмениваться по установленному курсу учреждения. Когда же купюры имеют признаки значительного износа, они подлежат процедуре инкассо.