Энергетический кризис не будет кратковременным: спикер Еврокомиссии сделала жесткое заявление
- Конфликт на Ближнем Востоке вызвал энергетический кризис в Европе, который не будет кратковременным.
- Блокировка Ормузского пролива усложнила экспорт нефти и горючего.
Конфликт на Ближнем Востоке стал причиной возникновения энергетического кризиса. С конца февраля цены на нефть полетели вверх, они продолжают расти, в частности, из-за проблем с нефтяным экспортом.
Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Европу?
Европа чувствует последствия событий на Ближнем Востоке. И кризис от этих событий не будет кратковременным, сообщает Reuters.
Мы уже можем предсказать, что этот кризис не будет кратковременным. Это, очевидно, очень важная узкая точка.
Как указывает пресс-секретарь, через Ормузский пролив проходили:
- примерно 8,5% СПГ всего объема который необходим блоку;
- 7% нефти;
- 40% авиационного и дизельного топлива.
Из-за начала войны на Ближнем Востоке, Ормузский пролив был почти полностью заблокирован. Соответственно, Европа столкнулась с большими трудностями.
Сейчас Ормузский пролив должен быть разблокирован. Это часть договоренностей США и Ирана. Однако, как известно, за прохождение этого пути иранские силы планируют взимать плату, сообщает Financial Times.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
В ночь на 8 апреля было объявлено перемирие между Ираном и США. Напомним, перед этим Трамп угрожал нанести ядерный удар по иранской территории.
Соглашением утверждалось прекращение огня в течение 2 недель. К тому же должен был открыться Ормуз.
Однако на практике все оказалось по-другому. США и Израиль атаковали иранский НПЗ. А Иран ответил ударами по странам Ближнего Востока. Кроме этого, Израиль совершил масштабную атаку на Ливан.