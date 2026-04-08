Энергетический кризис не будет кратковременным: спикер Еврокомиссии сделала жесткое заявление

Конфликт на Ближнем Востоке стал причиной возникновения энергетического кризиса. С конца февраля цены на нефть полетели вверх, они продолжают расти, в частности, из-за проблем с нефтяным экспортом.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Европу?

Европа чувствует последствия событий на Ближнем Востоке. И кризис от этих событий не будет кратковременным, сообщает Reuters.

Анна-Кайса Итконен Пресс-секретарь Европейской комиссии Мы уже можем предсказать, что этот кризис не будет кратковременным. Это, очевидно, очень важная узкая точка.

Как указывает пресс-секретарь, через Ормузский пролив проходили:

примерно 8,5% СПГ всего объема который необходим блоку;

7% нефти;

40% авиационного и дизельного топлива.

Из-за начала войны на Ближнем Востоке, Ормузский пролив был почти полностью заблокирован. Соответственно, Европа столкнулась с большими трудностями.

Сейчас Ормузский пролив должен быть разблокирован. Это часть договоренностей США и Ирана. Однако, как известно, за прохождение этого пути иранские силы планируют взимать плату, сообщает Financial Times.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?