Як ситуація на Близькому Сході впливає на Європу?
Європа відчуває наслідки подій на Близькому Сході. І криза від цих подій не буде короткочасною, повідомляє Reuters.
Ми вже можемо передбачити, що ця криза не буде короткочасною. Це, очевидно, дуже важлива вузька точка.
Як вказує речниця, через Ормузьку протоку проходили:
- приблизно 8,5% ЗПГ всього обсягу який необхідний блоку;
- 7% нафти;
- 40% авіаційного та дизельного палива.
Через початок війни на Близькому Сході, Ормузька протока була майже повністю заблокована. Відповідно, Європа стикнулася з неабиякими труднощами.
Наразі Ормузька протока мала б бути розблокована. Це частина домовленостей США та Ірану. Проте, як відомо, за проходження цього шляху іранські сили планують стягувати плату, повідомляє Financial Times.
Яка наразі ситуація на Близькому Сході?
В ніч на 8 квітня було оголошено перемир'я між Іраном та США. Нагадаємо, перед цим Трамп погрожував нанести ядерний удар по іранській території.
Угодою затверджувалось припинення вогню протягом 2 тижнів. До того ж мав відкритися Ормуз.
Однак на практиці все виявилось по-іншому. США та Ізраїль атакували іранський НПЗ. А Іран відповів ударами по країнах Близького Сходу. Окрім цього, Ізраїль здійснив масштабну атаку на Ліван.