Як ситуація на Близькому Сході впливає на Європу?

Європа відчуває наслідки подій на Близькому Сході. І криза від цих подій не буде короткочасною, повідомляє Reuters.

Анна-Кайса Ітконен Речниця Європейської комісії Ми вже можемо передбачити, що ця криза не буде короткочасною. Це, очевидно, дуже важлива вузька точка.

Як вказує речниця, через Ормузьку протоку проходили:

приблизно 8,5% ЗПГ всього обсягу який необхідний блоку;

7% нафти;

40% авіаційного та дизельного палива.

Через початок війни на Близькому Сході, Ормузька протока була майже повністю заблокована. Відповідно, Європа стикнулася з неабиякими труднощами.

Наразі Ормузька протока мала б бути розблокована. Це частина домовленостей США та Ірану. Проте, як відомо, за проходження цього шляху іранські сили планують стягувати плату, повідомляє Financial Times.

