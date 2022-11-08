Ценовой потолок на нефть из России могут установить на следующей неделе, – журналист

В Евросоюзе продолжают обсуждать санкции против России. Речь идет как о новом пакете ограничений, так и об установлении ценового потолка на российскую нефть.

Напомним, что в декабре 2022 года должно вступить в силу частичное эмбарго на российскую нефть. Прежде всего, речь идет о сырье, которое попадает в Европу морским путем.

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Санкции ЕС против России

О процессе обсуждения новых санкций в отношении России в ЕС сообщил журналист Рикард Джозвяк. Что касается установки ценового потолка на нефть, то он выделил следующие моменты:

Окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе;

Многое будет зависеть от дальнейших переговоров с Саудовской Аравией.

Этой осенью Саудовская Аравия активно выступала за сокращение объемов добычи нефти в ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки . Это самое большое сокращение с 2020 года.

Джозвяк также добавил, что в Евросоюзе обсуждают новые санкции против России и кое-что могут презентовать уже в ноябре. По его словам, в целом процесс сфокусирован на устранении лазейки, как это было с предыдущим пакетом санкций.