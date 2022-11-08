Нагадаємо, що у грудні 2022 має набрати чинності часткове ембарго на російську нафту. Перш за все йдеться про сировину, яка потрапляє до Європи морським шляхом.
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Санкції ЄС проти Росії
Про процес обговорення нових санкцій проти Росії у ЄС повідомив журналіст Рікард Джозвяк. Щодо встановлення цінової стелі на нафту, то він виділив такі моменти:
- Остаточне рішення можуть ухвалити вже наступного тижня;
- Багато буде залежати від подальших переговорів з Саудівською Аравією.
Джозвяк також додав, що в Євросоюзі обговорюють нові санкції проти Росії й дещо можуть презентувати уже у листопаді. За його словами, загалом процес сфокусований на усунені лазівки, як це було з попереднім пакетом санкцій.