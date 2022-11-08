Нагадаємо, що у грудні 2022 має набрати чинності часткове ембарго на російську нафту. Перш за все йдеться про сировину, яка потрапляє до Європи морським шляхом.

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Санкції ЄС проти Росії

Про процес обговорення нових санкцій проти Росії у ЄС повідомив журналіст Рікард Джозвяк. Щодо встановлення цінової стелі на нафту, то він виділив такі моменти:

Остаточне рішення можуть ухвалити вже наступного тижня;

Багато буде залежати від подальших переговорів з Саудівською Аравією.

До теми! Цієї осені Саудівська Аравія активно виступала за скорочення обсягів видобування нафти в ОПЕК+ на 2 мільйони барелів на добу. Це найбільше скорочення з 2020 року.

Джозвяк також додав, що в Євросоюзі обговорюють нові санкції проти Росії й дещо можуть презентувати уже у листопаді. За його словами, загалом процес сфокусований на усунені лазівки, як це було з попереднім пакетом санкцій.