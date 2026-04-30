Ночной тариф на электроэнергию: как платить за свет значительно меньше

В Украине сейчас действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. 1 киловатт стоит – 4,32 гривны. Как платить по меньшему тарифу, рассказываем далее.

Что такое ночной и дневной тарифы?

Чтобы меньше платить за электроэнергию, можно установить счетчик на несколько зон, сообщает ПРИКАРПАТЭНЕРГО.

Читайте также Как не потерять субсидию: важная информация для украинцев

Например, при двухзонном счетчике, тариф делится на 2 части:

с 07:00 до 23:00 часов – дневной тариф, он составляет – 4,32 гривны за киловатт,

а 23:00 до 07:00 часов – ночной – 2,16 гривны за киловатт.

Также есть счетчики на 3 зоны. В них размер тарифа рассчитывается несколько сложнее:

с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – действует коэффициент 1, соответственно, тариф – 4,32 гривны за киловатт;

с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент 1,5, соответственно, плата составляет – 6,48 гривны за киловатт.

с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, следовательно, тариф – 1,73 гривны за киловатт.

Вырастет ли тариф на электроэнергию с 1 мая?

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 мая не планируют повышать. Он будет оставаться на уровне 4,32 гривны за киловатт, сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Цены на электроэнергию для населения остаются без изменений. Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи.

Важно! Нынешний тариф на электроэнергию будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Действительно ли использование счетчика "день-ночь" позволяет сэкономить?