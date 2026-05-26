Эта страна возобновила экспорт золота: он измеряется в миллиардах

Узбекистан принял решение возобновить полномасштабный экспорт золота. Это произошло в апреле. До этого перерыв в таком экспорте длился почти полгода.

Что известно о восстановлении экспорта золота Узбекистаном?

Как показывают данные Национального статистического комитета Узбекистана, за первые 4 месяца 2026 года страна в целом экспортировала примерно 1,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Как показывает статистика:

в январе и феврале экспорт золота был нулевым;

в марте его оценили в 30 миллионов долларов.

В апреле продажи возобновились. А вот резервы Центробанка Узбекистана уменьшились на ориентировочно – 100 000 тройских унций. Такая статистика и указывает на продажи.

Обратите внимание! Золото сейчас является опорой, что позволяет поддерживать экономическую стабильность Узбекистана.

Экспорт Узбекистана восстановился даже несмотря на то, что война между США и Израилем с Ираном негативно влияет на мировые экономические перспективы, хотя экономики Центральной Азии до сих пор выглядят относительно устойчивыми к потрясениям,

– указывает издание.

Кроме того, что золото является ключевым буфером для узбекской экономики. Именно оно приносит в бюджет значительные средства. В частности, это происходит на фоне высокой цены этого металла.

Важно! Сегодня цена золота несколько снизилась. Стоимость этого металла составляет – 4 537,10 доллара за унцию, сообщает Reuters.

