Несмотря на удары Украины по НПЗ: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти

Стоимость экспорта российской нефти выросла до самого высокого уровня с февраля 2022 года. Причиной стали увеличение объемов поставок и высокие цены, спровоцированные войной в Иране.

Что известно о заработке России на нефти?

Средний четырехнедельный объем экспорта сырой нефти вырос до максимума с декабря, о чем пишет Bloomberg.

Читайте также За 1,1 миллиарда гривен: что известно о нефтегазовом месторождении, которое продает Украина

В то же время последствия предыдущих украинских ударов дронами по ключевым экспортным портам постепенно исчезают. Стоимость поставок в среднем составила рекордные после начала вторжения 2,42 миллиарда долларов в неделю за период до 3 мая.

Стремительный рост мировых цен на нефть сделал Москву одним из выгодоприобретателей войны на Ближнем Востоке. Конфликт фактически привел к закрытию Ираном стратегически важного Ормузского пролива, тогда как США ввели собственную блокаду иранских судов.

Напомним! На фоне этих перебоев Вашингтон ослабил санкции в отношении российской нефти, снова открыв некоторые рынки для российских поставок.

Ранее атаки на экспортные хабы в Приморске и Усть-Луге, а также в Новороссийске на Черном море, резко сократили объемы загрузки. Это привело к падению поставок в конце марта и в начале апреля.

Однако ремонтные работы позволили восстановить экспорт. Хотя несколько резервуаров для хранения были уничтожены.

Новая атака на Приморск в воскресенье может снова повлиять на активность уже на следующей неделе,

– пишет Bloomberg.

Средний четырехнедельный экспорт российской нефти через порты вырос до 3,66 миллиона баррелей в сутки за период до 3 мая. Это самый высокий показатель с декабря и почти на 500 тысяч баррелей в сутки больше, чем в середине апреля.

В то же время за последнюю неделю поставки почти не изменились и составили 3,78 миллиона баррелей в сутки.

В частности импорт российской нефти Индией в прошлом месяце составил в среднем около 1,5 миллиона баррелей в сутки – меньше, чем в марте, но все еще примерно в полтора раза больше, чем в феврале. Рекордные 13 партий ESPO - ключевого российского тихоокеанского сорта – были отправлены в Индию в апреле, тогда как в феврале, до начала войны с Ираном, таких поставок было только три.

Москва также осуществила редкие поставки сырой нефти в Филиппины и Японию, которая получила только четвертый груз с момента сворачивания импорта в начале 2022 года.

В четырехнедельном измерении валовая стоимость российского экспорта выросла до 2,42 миллиарда долларов в неделю в 28-дневный период до 3 мая – с пересмотренных 2,35 миллиарда долларов в период до 26 апреля.

Обратите внимание! Небольшое снижение цен на нефть Urals было компенсировано ростом цен на ESPO и увеличением объемов поставок, что Кремлю крупнейшие нефтяные доходы с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Напомним, что Владимир Зеленский уже сообщал, что в Украине зафиксировали обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских "дальнобойных санкций". То есть от ударов по НПЗ.

В частности украинский лидер озвучил такие цифры:

порт Приморск – минус 13% нагрузки;

Новороссийск – минус 38%;

Усть-Луга – минус 43%.

Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта,

– написал Зеленский.

Уже 1 мая президент Украины сообщил, что с начала года Россия потеряла не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от украинских ударов против российской нефтяной индустрии и переработки. Украинский лидер отметил, что по итогам этого апреля "дальнобойные санкции" вышли на новый уровень по трем компонентам.

Обратите внимание! Сейчас достигается не только сам объект, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы.

Что еще стоит знать о ситуации с нефтью?

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что в течение 2 месяцев США и Иран таки смогут заключить соглашение. Эксперт уверен, что Иран будет брать какой-то процент с кораблей, которые будут проходить через Ормузский пролив.

Но на все 100% пролив не будет открыт. Но Дональд Трамп будет всех убеждать, что это не так.

В частности удары по российским НПЗ уже сократили переработку нефти до самого низкого уровня за 16 лет. А политтехнолог Тарас Загородний считает, что Россию ожидает экономический коллапс.

Эксперт напомнил, что ОАЭ вышли из ОПЕК. И он считает, что следующие будут Ирак и Венесуэла.