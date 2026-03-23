Два порта России атаковали дроны: что происходит с экспортом нефти: что происходит с экспортом нефти

Два порта России атаковали дроны: что происходит с экспортом нефти
Российский порт Усть-Луга возобновил отгрузку нефти после атаки дронов, тогда как порт Приморск остается закрытым.
- Атаки дронов на Приморск и Усть-Лугу приостановили экспорт нефти, что способствует глобальному дефициту нефти.
Российский балтийский порт Усть-Луга возобновил отгрузку нефти в понедельник, 23 марта. Это произошло после прекращения тревоги из-за атаки дронов.
Что происходит с портами России?
В то же время соседний Приморск оставался закрытым после воздушных ударов, о чем пишет Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.
Приморск и Усть-Луга – это крупнейшие нефтяные экспортные порты России. Они ранее приостановили экспорт сырой нефти и нефтепродуктов – с воскресенья, 22 марта. Причиной стали атаки беспилотников, по словам двух источников в отрасли.
Это приостановление усиливает глобальный дефицит, который вызван закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак дронов. Однако не упомянул об остановке экспорта нефти.
В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, возник пожар. Продолжается тушение, персонал эвакуирован,
– написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Обратите внимание! Пока непонятно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения в результате атак беспилотников.
Приморск, который может экспортировать более 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, является ключевым пунктом для экспорта:
- российской нефти марки Urals;
- высококачественного дизельного топлива.
По данным источников, в прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона тонн нефтепродуктов, а Приморск – 16,8 миллиона тонн. В то же время Усть-Луга обеспечивает примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки.
Украина регулярно атакует российские нефтяные экспортные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь ослабить военную экономику Москвы,
– говорится в материале.
Отмечается, что украинские военные подтвердили удар:
- по нефтяному терминалу в Приморске;
- по нефтеперерабатывающему заводу в городе Уфа в Республике Башкортостан.
Отгрузка нефти уже прерывалась ранее, когда Приморск подвергся атаке в сентябре.
Заметьте! В этом месяце экспорт нефти из крупнейшего черноморского порта России – Новороссийска – также пострадал от атак дронов.
Что еще известно о ситуации?
- Генеральный Штаб действительно сообщил, что был поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим". В частности 22 марта, а также в ночь на 23 марта, Силы обороны Украины нанесли поражения по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры врага.
- Эти объекты обеспечивают переработку нефти, а еще хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов. Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.