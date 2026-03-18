Что известно о поставках нефти через Турцию?

Поставки возобновятся в среду в 10:00 по местному времени, сообщает Reuters.

В материале ссылаются на курдскую службу новостей Rudaw. В то же время правительство Курдистана также подтвердило восстановление в официальном заявлении.

Трубопровод обеспечивает экспорт из месторождений Курдистана и Киркука в средиземноморский порт Джейхан в Турции. Он расположен вдали от зоны конфликта в Персидском заливе.

Поставки по этой сети трубопроводов были остановлены ранее в этом месяце на фоне ряда мер предосторожности,

– говорится в материале.

Мировой нефтяной рынок испытал потрясения из-за войны США и Израиля против Ирана:

Тегеран атакует энергетические объекты в регионе;

блокирует движение через Ормузский пролив.

Это заставило производителей, в частности Ирак, законсервировать миллионы баррелей добычи. Это "подтолкнуло" цены вверх и вызвало борьбу импортеров за поставки.

Ирак имеет возможность транспортировать по меньшей мере 150 – 200 тысяч баррелей в сутки из Киркука, а также дополнительно 210 тысяч баррелей в сутки из Курдистана через северный трубопровод. Об этом ранее заявлял Абдул-Гани.

Заметьте! Сейчас Ирак добывает 1,3 – 1,4 миллиона баррелей в сутки – по сравнению с 4,3 миллиона до закрытия Ормузского пролива.

Напомним, что боевые действия на Ближнем Востоке спровоцировали крупнейший сбой в поставках нефти. И это впервые за всю историю мирового рынка. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу нефти по меньшей мере на 10 миллионов баррелей в сутки. Больше всего от этого пострадали Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Обратите внимание! До начала боевых действий "потоки" нефтепродуктов и нефти в частности составляли примерно 20 миллионов баррелей.

