Кремлю не хватает долларов: какое заявление об экспорте нефти сделали у Путина

Россия сделала важное заявление о расчетах на рынке нефти, где она является важным игроком. Однако у Путина заявили, что для изменений обязательно нужно участие США.

Россия стремится снова зарабатывать в долларах

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва могла бы рассмотреть возвращение к расчетам в долларах на рынке нефти, даже несмотря на то, что "в значительной степени" приспособилась к санкциям. По его словам, главное условие – это интерес к этому предложению со стороны США, информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Рябков подметил, что на рынке нефти расчеты традиционно проводят в долларах. Представитель российского МИД заявил, что Москва готова обсуждать расчеты в долларах за нефть, если американцы проявят "тот или иной интерес".

Важно! Весной 2024 года вице-премьер-министр России Александр Новак сообщил, что страна реализует примерно 40% нефти и газа за рубли, еще около 40% – за китайские юани, а остальные 20% сырья – за другие валюты. Он добавил, что в долю 20% попадает и доллар США.

Кроме того, он намекнул, если "что-то можно будет осуществлять и дальше в долларах", то Россия не будет выступать против этого. Рябков отметил, что Москва не говорит об отмене санкционных ограничений. По словам чиновника, в текущих условиях не стоит говорить, что невозможно продвинуться вперед в переговорах с США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко критикует всех, кто выступает против доллара. Например, глава Белого дома пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 100%, если они откажутся от американской валюты или создадут альтернативу