Серьезная угроза Кремлю: как США изменили планы Индии и Китая относительно российской нефти

Россия может дорого заплатить за свою концентрация на двух покупателях в Азии. Это связано с санкциями США, которые существенно ограничили экспортные возможности россиян.

Экспорт нефти из России в Азию под угрозой

На экспортные возможности России серьезно влияют санкции США, которые вступили в силу 10 января 2025 года. Сейчас российскую нефть, которую закупили до санкций, продолжают доставлять и разгружать. Однако количество новых заказов резко упало. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, известно, что компании в Индии до сих пор не оформили ни одного заказа на март. Как правило, компании получали соответствующие предложения в середине каждого месяца. Более того, продажи российской нефти в Азию, которые должны были бы поставить в марте, застопорились. Об этом известно благодаря информации от трейдеров и данным о передвижении судов.

Одна из главных причин – это нехватка танкеров для транспортировки нефти. Дело в том, что санкции США "выбили" из теневого флота России более 180 судов. Еще одна причина – стоимость фрахта неподсанкционных судов, которая резко выросла. Для понимания, эта услуга подорожала на несколько миллионов долларов.

Обратите внимание! В результате российский дальневосточный сорт нефти ESPO значительно вырос в цене (премия к Brent при доставке на борт судна составляет 3-5 долларов за баррель). К тому же участники нефтяного рынка опасаются заключать новые сделки о покупке российской нефти. Ведь санкционные ограничения США коснулись не только танкеров, но и Газпром нефть, Сургутнефтегаз и десятки нефтетрейдеров.

Что известно об экспорте российской нефти в Китай

Консалтинговая компания FGE сообщила, что решение китайского портового оператора Shandong Port Group о запрете на прием подсанкционных судов и последние санкции администрации Джо Байдена, могут спровоцировать потерю переработчиками в провинции Шаньдун поставок до 1 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что там расположено немало независимых нефтеперерабатывающих заводов, которые активно скупали нефть ESPO в последние годы.

Кроме того, старший аналитик компании Kpler сообщил, что объемы импорта российской дальневосточной нефти в Китай в ближайшие недели будет оставаться на низком уровне. Стоит добавить, что на минувшей неделе этот показатель упал до минимума за 6 месяцев – 717 тысяч баррелей в сутки.