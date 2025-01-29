Експорт нафти з Росії до Азії під загрозою

На експортні можливості Росії серйозно впливають санкції США, які набули чинності 10 січня 2025 року. Наразі російську нафту, яку закупили до санкцій, продовжують доставляти та розвантажувати. Проте кількість нових замовлень різко впала. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, відомо, що компанії в Індії досі не оформили жодного замовлення на березень. Як правило, компанії отримували відповідні пропозиції в середині кожного місяця. Ба більше, продажі російської нафти в Азію, які мали б поставити в березні, застопорилися. Про це відомо завдяки інформації від трейдерів та даним про пересування суден.

Одна з головних причин – це нестача танкерів для транспортування нафти. Річ у тому, що санкції США "вибили" з тіньового флоту Росії понад 180 суден. Ще одна причина – вартість фрахту непідсанкційних суден, яка різко зросла. Для розуміння, ця послуга подорожчала на кілька мільйонів доларів.

Зверніть увагу! У результаті російський далекосхідний сорт нафти ESPO значно зріс в ціні (премія до Brent при доставці на борт судна становить 3−5 доларів за барель). До того ж учасники нафтового ринку побоюються укладати нові угоди про купівлю російської нафти. Адже санкційні обмеження США торкнулися не лише танкерів, але й Газпром нафта, Сургутнафтогаз і десятки нафтотрейдерів.

Що відомо про експорт російської нафти до Китаю

Консалтингова компанія FGE повідомила, що рішення китайського портового оператора Shandong Port Group про заборону на приймання підсанкційних суден та останні санкції адміністрації Джо Байдена, можуть спровокувати втрату переробниками в провінції Шаньдун поставок до 1 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо, що там розташовано чимало незалежних нафтопереробних заводів, які активно скуповували нафту ESPO в останні роки.

Крім того, старший аналітик компанії Kpler повідомив, що обсяги імпорту російської далекосхідної нафти до Китаю в найближчі тижні буде залишатися на низькому рівні. Варто додати, що на минулому тижні цей показник впав до мінімуму за 6 місяців – 717 тисяч барелів на добу.