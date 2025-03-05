Россия ограничила поставки нефти в Чехию

Чехия сообщила о том, что перестала получать нефть через трубопровод "Дружба". Соответствующую информацию обнародовал оператор чешских нефтепроводов MERO ČR, пишет 24 Канал. В Чехии отметили, что страна готова к этой ситуации.

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В MERO ČR добавили, что они на связи со всеми партнерами. В частности, речь идет об Orlen Unipetrol и Администрации государственных материальных резервов. Чехия работает над тем, чтобы оперативно решить эту ситуацию.

Что известно о нефтепроводе "Дружба " Это крупнейший российский маршрут для поставок нефти в Европу. Нефтепровод имеет две ветки: Северная ведет в Польшу и Германию, а Южная идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Представители оператора заявили, что на данный момент речь не идет о значительных ограничениях объемов поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Чехии. Зато в MERO ČR подметили, что государственные материальные резервы позволяют компенсировать перебои с поставками нефти и нефтепродуктов в течение 90 дней.

В то же время оператор предупредил, что нефтепроводы TAL и IKL могут стать полноценной альтернативой нефтепроводу "Дружба". На сегодня Чехия получает нефть двумя путями: