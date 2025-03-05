Росія обмежила постачання нафти до Чехії

Чехія повідомила про те, що перестала отримувати нафту через трубопровід "Дружба". Відповідну інформацію оприлюднив оператор чеських нафтопроводів MERO ČR, пише 24 Канал. У Чехії наголосили, що країна готова до цієї ситуації.

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У MERO ČR додали, що вони на зв'язку з всіма партнерами. Зокрема, йдеться про Orlen Unipetrol та Адміністрацію державних матеріальних резервів. Чехія працює над тим, аби оперативно вирішити цю ситуацію.

Що відомо про нафтопровід "Дружба " Це найбільший російський маршрут для постачання нафти до Європи. Нафтопровід має дві гілки: Північна веде до Польщі та Німеччини, а Південна йде через Україну до Угорщини, Словаччину та Чехію.

Представники оператора заявили, що на цю мить не йдеться про значні обмеження обсягів постачання нафти на нафтопереробні заводи Чехії. Натомість у MERO ČR підмітили, що державні матеріальні резерви дозволяють компенсувати перебої з постачанням нафти та нафтопродуктів протягом 90 днів.

Водночас оператор попередив, що нафтопроводи TAL та IKL можуть стати повноцінною альтернативою нафтопроводу "Дружба". На сьогодні Чехія отримує нафту двома шляхами: