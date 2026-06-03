Россия рекордно увеличила экспорт нефти на Запад

Россия увеличила экспорт нефти через свои западные порты. В мае объемы выросли примерно на 15%, если сравнивать с данными за апрель. Это, в частности, является следствием украинских атак.

Как изменился уровень экспорта на Запад в мае?

В мае уровень российского экспорта на Запад достиг максимума за 8 месяцев, сообщает Reuters.

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Увеличению экспорта способствовало то, что Украина продолжает атаковать НПЗ России. Российская нефтяная инфраструктура из-за ударов украинских беспилотников повреждается. А значит Кремль вынужден экспортировать большие объемы нефти.

Нужно понимать, что этой весной Украина увеличила количество и интенсивность дроновых атак. Это привело к таким последствиям:

возник дефицит топлива в России;

уменьшились возможности для добычи нефти.

Как указывают неназванные источники, что знакомы с реальной ситуацией, в мае российский экспорт через западные порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск увеличился до 2,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в апреле он был ориентировочно – 2,2 миллиона баррелей в сутки.

По словам источников, увеличение экспорта сырой нефти позволяет России избежать массового сокращения добычи. Однако, добавили они, экспортные возможности России на Запад ограничены, что затрудняет учет всех объемов нефти, которая не была переработана,

– указывает издание.

Важно! Майский уровень экспорта самый большой с сентября 2025 года.

Какие последствия украинских атак на НПЗ России?