Як змінився рівень експорту на Захід у травні?

У травні рівень російського експорту на Захід сягнув максимуму за 8 місяців, повідомляє Reuters.

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Збільшенню експорту сприяло те, що Україна продовжує атакувати НПЗ Росії. Російська нафтова інфраструктура через удари українських безпілотників пошкоджується. А отже Кремль вимушений експортувати більші обсяги нафти.

Потрібно розуміти, що цієї весни Україна збільшила кількість та інтенсивність дронових атак. Це призвело до таких наслідків:

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виник дефіцит палива в Росії;

зменшились можливості для видобутку нафти.

Як вказують неназвані джерела, що знайомі з реальною ситуацією, у травні російський експорт через західні порти Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ збільшився до 2,5 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у квітні він був орієнтовно – 2,2 мільйона барелів на добу.

За словами джерел, збільшення експорту сирої нафти дозволяє Росії уникнути масового скорочення видобутку. Однак, додали вони, експортні можливості Росії на Захід обмежені, що ускладнює врахування всіх обсягів нафти, яка не була перероблена,

– вказує видання.

Важливо! Травневий рівень експорту найбільший з вересня 2025 року.

Які наслідки українських атак на НПЗ Росії?