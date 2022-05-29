Общий экспорт сжиженного газа составил 43,5 миллиарда риалов или 11,9 миллиарда долларов. Год назад страна заработала лишь 21 миллиард риалов (5,7 миллиарда долларов) за экспорт сырья.

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Экспорт газа из Катара существенно вырос

Это привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 34,2 миллиарда риалов в месяц. Дело в том, что страны Европы активно работают над тем, чтобы найти альтернативу российскому газу. Государство-агрессорка является крупнейшим поставщиком газа для европейского континента. Больше всего катарского газа импортировал в апреле в три следующие страны:

Китай на 6,6 млрд риалов (1,8 млрд долларов);

риалов (1,8 млрд долларов); Индия;

Япония.

Что такое сальдо торгового баланса Это разница между стоимостью экспорта и импорта. Положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о превышении экспорта над импортом. То есть страна больше продает, чем покупает. Негативное сальдо торгового баланса – превышение импорта над экспортом (страна больше покупает, чем продает).

Покупка сжиженного газа из Катара и США является одним из важнейших элементов решения проблемы для европейцев. Тем более, что именно эти две страны являются крупнейшими поставщиками этого сырья в мире.

В течение нескольких последних месяцев ряд чиновников из Евросоюза посетили Катар с целью обсуждения поставок газа. В их числе главный дипломат ЕС Джозеф Боррель и министра экономики Германии Роберт Хабек.

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Германия и Катар согласовали вопросы долгосрочного сотрудничества между в сфере энергетики . Компромисс удалось достичь 20 марта.

Сотрудничество между двумя странами – это очень серьезный шаг для Германии, которая больше всего зависит от российского сырья. Итак, официальный Берлин делает важный шаг к энергетической независимости от государства-агрессорки на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

от государства-агрессорки на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Министр экономики Германии Роберт Хабек добавил, что в ходе переговоров Катар оказал даже большую поддержку, чем они ожидали.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал , что Катар может сыграть важную роль в стабилизации ситуации на энергетическом рынке Европы. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на 20-м Дохийском форуме, которое проходило в конце марта.

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