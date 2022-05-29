Загальний експорт скрапленого газу склав 43,5 мільярда ріалів або 11,9 мільярда доларів. Роком раніше країна заробила лише 21 мільярд ріалів (5,7 мільярда доларів) за експорт сировини.

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Експорт газу з Катару суттєво зріс

Це призвело до позитивного сальдо торговельного балансу у розмірі 34,2 мільярда ріалів за місяць. Річ у тому, що країни Європи активно працюють над тим, аби знайти альтернативу для російського газу. Держава-агресорка наразі є найбільшим постачальником газу для європейського континенту. Найбільше катарського газу імпортував у квітні до трьох наступних країн:

Китай на 6,6 мільярда ріалів (1,8 мільярда доларів);

ріалів (1,8 мільярда доларів); Індія;

Японія.

Що таке сальдо торговельного балансу Це різниця між вартістю експорту та імпорту. Позитивне сальдо торговельного балансу свідчить про перевищення експорту над імпортом. Тобто країна більше продає, ніж купує. Негативне сальдо торговельного балансу – перевищення імпорту над експортом (країна більше купує, ніж продає).

Купівля скрапленого газу з Катару та США – один із найважливіших елементів розв'язання проблеми для європейців. Тим паче саме ці дві країни є найбільшими постачальниками цієї сировини у світі.

Протягом кількох останніх місяців низка високопосадовців з Євросоюзу відвідали Катар з метою обговорення постачання газу. Серед них головний дипломат ЄС Джозеф Боррель та міністра економіки Німеччини Роберт Хабек.

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Німеччина та Катар узгодили питання щодо довготривалої співпраці між у сфері енергетики. Компромісу вдалося досягти 20 березня.

Співпраця між двома країнами – це надзвичайно серйозний крок для Німеччини, яка чи ненайбільше залежить від російської сировини. Тож, офіційний Берлін робить важливий крок до енергетичної незалежності від держави-агресорки на фоні повномасштабного вторгнення в Україну.

від держави-агресорки на фоні повномасштабного вторгнення в Україну. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек додав, що під час переговорів Катар проявив навіть більшу підтримку, ніж вони очікували.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Катар може відіграти важливу роль у стабілізації ситуації на енергетичному ринку Європи. Відповідну заяву він зробив під час виступу на 20-му Дохійському форумі, який проходив наприкінці березня.

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