Фондовые индексы – рисковые активы, однако именно период нестабильной экономической ситуации дает возможность заработать на них значительную сумму. Специалисты рекомендуют выбирать технологический сектор, является фаворитом агрессивных инвестиций.

Технологический сектор привлекает внимание все большего количества инвесторов. В частности, речь идет об индексе NASDAQ-100, который в течение 2020 вырос на 50% .

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Фаворит рынка

NASDAQ-100 – биржевой индекс, иллюстрирующий динамику изменения стоимости акций 100 крупнейших компаний , которые присутствуют в листинге биржи NASDAQ. В 2020 году индекс активно рос, поэтому текущее падение технологических компаний является закономерным явлением. Однако, специалисты прогнозируют очередной рост.

Трейдер аналитик Киевского филиала Международной академии биржевой торговли Виктор Таран отметил, что компании из технологического сектора пользуются бешеной популярностью на рынке.

Учитывая то, что на финансовый рынок, в результате действий центральных банков, приходят дешевые деньги, которые толкают акции вверх, этот сектор может показать неплохой рост в ближайшей перспективе,

– объяснил он.



Факторы влияния

Взлет индекса NASDAQ-100 зависит от нескольких элементов. С одной стороны, на ситуацию влияет технический фактор, а именно долгосрочная тенденция к росту, которая сформировалась с марта 2020 года. С другой стороны, фундаментально положительную динамику этого сектора поддерживает рост спроса на компоненты для электроники, компьютеров, машин и так далее.

Право выбора

Весомым преимуществом инвестиционной идеи "Nasdaq. Рост после коррекции" есть возможность выбрать тот вариант инвестирования, который больше всего понравится клиенту. Кроме того, заказчик получит детальное описание инвестиционной идеи, в том числе расчет параметров сделки для трех сценариев:

консервативного,

агрессивного,

умеренного.

Эксперты компании Forex Club также с удовольствием объяснят все детали относительно точек входа и выхода из инвестиций и временных рамок, в которые эта инвестиционная идея будет актуальной.

Инвестиционная идея "NASDAQ. Рост после коррекции" / Фото Unsplash

Инвестиционные преимущества

Технологический сектор имеет одну особенность в контексте инвестирования. Речь идет об агрессивном подходе вложения средств. Однако, выбор сценария зависит от инвестиционных предпочтений клиента. Если инвестор не склонен рисковать, тогда ему подойдет консервативный сценарий, если же наоборот – тогда стоит обратить внимание на агрессивный сценарий инвестирования. Стоит отметить, что именно этот вариант поможет получить максимальную прибыль – до 150%.

Временные рамки

Инвестиционная идея "NASDAQ. Рост после коррекции" продлится до 11 июня 2021. Однако, инвесторы имеют шанс получить первые прибыли и ранее, при благоприятной ситуации на рынке. Еще одним плюсом этого проекту является отсутствие необходимости закрывать сделку именно в эту дату. Вкладчики могут зафиксировать прибыль в любой момент, как до, так и после окончания срока актуальности этой инвестиционной идеи.

Не медлите

Начать путь в мире инвестиций очень просто. Для этого инвестору достаточно обратиться к менеджерам компании Forex Club в своем городе. Поэтому, если ваш аппетит к риску остается высоким и вы предпочитаете технологическом сектора, то опытные эксперты советуют выбирать инвестиционную идею " Nasdaq. Рост после коррекции".

Почему эксперты советуют инвестировать в технологический сектор: смотрите видео



