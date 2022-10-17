Масштабный эксперимент с биткоином: грозит ли Сальвадору дефолт
Источник:CNBC
Чуть больше года назад в Сальвадоре приняли историческое решение относительно национальной валюты. Эта страна Центральной Америки является первой в мире, где биткоин стал официальным платежным средством.
Однако, похоже, что все пошло не по плану. С начала 2022 года главная криптовалюта на рынке существенно упала в цене.
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Результаты эксперимента с биткоином
В общем, сообщают, что использование биткоина в Сальвадоре не было очень распространенным явлением. Валюта с начала амбициозного эксперимента потеряла примерно 60% в цене, в то время как в стране до сих пор есть серьезные проблемы:
- Стремительный экономический спад;
- Большой дефицит.
Кроме того, соотношение долга Сальвадора и ВВП в 2022 году должно достичь почти 87%. Поэтому возникает вопрос, способно ли государство выполнять свои долговые обязательства.
Что такое отношение долга к ВВПЭто соотношение между государственным долгом страны и его валовым внутренним продуктом (ВВП). Низкое соотношение долга к ВВП указывает на то, что экономика производит товары и услуги, достаточные для погашения долгов без дальнейших долгов.
По данным Bloomberg, именно Сальвадор возглавляет рейтинг развивающихся стран, которые уязвимы к долговому дефолту. Даже если страна способна погасить часть своих долгов, внутренние и многосторонние кредитные обязательства страны представляют реальную угрозу.
Согласно источникам, включая компанию Coinkite, которая отслеживает публичные заявления президента о покупке цифровых монет, в настоящее время нереализованные потери правительства Сальвадора от биткоина составляют около 60 миллионов долларов.
Ни одна из этих потерь не зафиксирована, пока страна не выйдет из своей позиции в биткоинах. Всего весь эксперимент с криптовалютой обошелся стране в 375 миллионов долларов. Позиции биткоина на рынке, на момент создания этого материала, согласно CoinDesk:
- Стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 19 523 долларов за штуку;
- Рыночная капитализация биткоина составляет 374,73 миллиарда долларов;
- Максимально монета стоила около 69 тысяч долларов;
- С начала года криптовалюта подешевела на 57,69%.