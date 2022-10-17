Однако, похоже, что все пошло не по плану. С начала 2022 года главная криптовалюта на рынке существенно упала в цене.

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Результаты эксперимента с биткоином

В общем, сообщают, что использование биткоина в Сальвадоре не было очень распространенным явлением. Валюта с начала амбициозного эксперимента потеряла примерно 60% в цене, в то время как в стране до сих пор есть серьезные проблемы:

Стремительный экономический спад;

Большой дефицит.

Кроме того, соотношение долга Сальвадора и ВВП в 2022 году должно достичь почти 87%. Поэтому возникает вопрос, способно ли государство выполнять свои долговые обязательства.

Что такое отношение долга к ВВП Это соотношение между государственным долгом страны и его валовым внутренним продуктом (ВВП). Низкое соотношение долга к ВВП указывает на то, что экономика производит товары и услуги, достаточные для погашения долгов без дальнейших долгов.

По данным Bloomberg, именно Сальвадор возглавляет рейтинг развивающихся стран, которые уязвимы к долговому дефолту. Даже если страна способна погасить часть своих долгов, внутренние и многосторонние кредитные обязательства страны представляют реальную угрозу.

Важно! В частности, это объясняют тем, что крупнейшие мировые кредиторы не слишком заинтересованы обналичивать страну, которая делает ставку на один из самых меняющихся активов на планете – биткойн.

Согласно источникам, включая компанию Coinkite, которая отслеживает публичные заявления президента о покупке цифровых монет, в настоящее время нереализованные потери правительства Сальвадора от биткоина составляют около 60 миллионов долларов.

Ни одна из этих потерь не зафиксирована, пока страна не выйдет из своей позиции в биткоинах. Всего весь эксперимент с криптовалютой обошелся стране в 375 миллионов долларов. Позиции биткоина на рынке, на момент создания этого материала, согласно CoinDesk: