Проте схоже, що все пішло не за планом. Додамо, що з початку 2022 року головна криптовалюта на ринку суттєво впала в ціні.

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Результати експерименту з біткойном

Загалом, повідомляють, що використання біткойна у Сальвадорі не було дуже поширеним явищем. Валюта з початку амбітного експерименту втратила приблизно 60% у ціні, тоді як країна досі має серйозні проблеми:

Стрімкий економічний спад;

Великий дефіцит.

Крім того, співвідношення боргу Сальвадору та ВВП у 2022 році має досягти майже 87%. Через це виникає питання, чи здатна держава виконувати свої боргові зобов'язання.

Що таке відношення боргу до ВВП Це співвідношення між державним боргом країни та її валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Низьке співвідношення боргу до ВВП вказує на те, що економіка виробляє товарів і послуг, достатніх для погашення боргів без подальших боргів.

За даними Bloomberg, саме Сальвадор очолює рейтинг країн, що розвиваються, які вразливі до боргового дефолту. Навіть якщо країна здатна погасити частину своїх боргів, внутрішні та багатосторонні кредитні зобов’язання країни становлять реальну загрозу.

Важливо! Зокрема, це пояснюють тим, що найбільші світові кредитори не надто зацікавлені давати готівку країні, яка робить ставку на один із найбільш мінливих активів на планеті – біткойн.

Згідно з джерелами, включно з біткойн-компанією Coinkite, яка відстежує публічні заяви президента про купівлю цифрових монет, наразі нереалізовані втрати уряду Сальвадора від біткойна становлять у близько 60 мільйонів доларів.

Жодна з цих втрат не зафіксована, доки країна не вийде зі своєї позиції у біткойнах. Загалом увесь експеримент з криптовалютою обійшовся країні у 375 мільйонів доларів. Позиції біткойна на ринку, на момент створення цього матеріалу, згідно з CoinDesk: