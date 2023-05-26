Экономика Германии вошла в техническую рецессию, – Reuters

26 мая 2023, 17:11
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Источник:

Reuters

Экономика Германии вошла в состояние рецессии, поскольку ВВП страны сокращалось два квартала подряд. Также немцы начали экономить на продовольствии на фоне высокого уровня инфляции.

ВВП Германии сокращается

  • За I квартал 2023 года ВВП Германии сократился на 0,3% против предыдущего квартала.
  • В последнем квартале 2022 года он снизился на 0,5%.

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Данные по ВВП Германии показали удивительно негативные сигналы,
– подчеркнул министр Финансов Германии, подтверждая рецессию.

Также Кристиан Линднер добавил, что по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.

Немцы стали меньше покупать

Согласно оценке экспертов Destatis, в Германии снизилась покупательная способность населения. Этому способствовал высокий уровень мировой инфляции и повышение цен на энергетику. Они отметили, что немцы стали больше экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера.

Немецкие компании страдают повышением цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики будет иметь кадровый кризис: нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

Автор: Дар'я Вереньова