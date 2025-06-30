Первый хип-хоп миллиардер: кто самый богатый исполнитель в мире

Американский хип-хоп исполнитель Jay-Z считается самым богатым музыкантом в мире с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. Его ближайшая конкурентка - певица Рианна, чье состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.

На чем зарабатывает Jay-Z

Став первым миллиардером в истории хип-хопа в 2019 году, Jay-Z более чем удвоил свое состояние благодаря успешным инвестициям. В 2021 году он за 300 миллионов долларов продал 50% акций своего бренда шампанского Armand de Brignac (Ace of Spades) гиганту индустрии роскоши LVMH, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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В феврале 2023 года рэпер также продал контрольный пакет акций своего коньячного бренда D'Usse компании Bacardi за 750 миллионов долларов.

Чем еще владеет Jay-Z

У Jay-Z есть доли в технологических компаниях Block и Uber. Кроме того, исполнитель может похвастаться неплохой коллекцией произведений искусства, включая работы Жана-Мишеля Баскии.

Jay-Z принимает премию Dr. Dre Global Impact Award на во время вручения Грэмми / Фото Getty Images

Музыкальный каталог исполнителя также составляет значительную часть его состояния. В 2021 году Jay-Z вошел в Зал славы рок-н-ролла, а в 2022-м получил премию "Эмми" за постановку шоу во время Супербоула (финал лиги по американскому футболу).

Примечательно! При этом чистый капитал Jay-Z не учитывает состояние его жены Бейонсе. Активы певицы оцениваются еще в полмиллиарда долларов.