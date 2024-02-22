Японский фондовый рынок обновил исторический рекорд

Рекорд японской биржи, который держался более трех десятилетий. Фондовый индекс Nikkei достиг нового максимума, превысив предыдущий рекорд 1989 года, когда в Японии наблюдался "пузырь" на рынке недвижимости.

Как выросла японская экономика

Период последних тридцати лет был известен низким экономическим ростом в стране, который сохраняется до сегодняшнего дня. Однако, слабость национальной валюты и успехи технологических компаний, особенно Nvidia, способствовали текущему росту Nikkei.

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Отчетность Nvidia за квартал показала рост прибыли на 769% по сравнению с прошлым годом. Это вызвало стремительный рост акций компании и подняло акции японских полупроводниковых компаний.

В результате, акции выросли следующим образом:

Screen Holdings взлетели на 10%;

Advantest – на 7,5%;

Tokyo Electron – на 6%

индекс Nikkei достиг отметки 39 098 пунктов.

В Китае - наоборот

Ранее 24 Канал сообщал, что фондовые рынки Китая понесли значительные потери, привлекая внимание мирового сообщества. Впрочем китайские чиновники активизировали усилия для исправления ситуации.

Тогда регуляторы планировали сообщить Си Цзиньпину о ситуации на фондовом рынке.

На фоне этого произошли некоторые положительные изменения биржи: