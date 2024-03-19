Почему в Японии выросла процентная ставка выросла впервые за 17 лет

Японский Центробанк вынужден корректировать процентную ставку. На это повлияло последнее требование профсоюзов.

Что именно произошло

19 марта состоялось заседание представителей Центробанк Японии. В результате было принято решение об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

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Вследствие этого, впервые за 17 лет процентная ставка по кредитам "овернайт" выросла, ее диапазон составил от 0% до 0,1%. Ранее этот показатель был от -0,1% до 0%.

Справка: Овернайт – полученные и предоставленные депозиты и кредиты, которые имеют срок менее одного операционного дня. Во внимание не берутся нерабочие дни банка.

Это серьезное изменение в политике, гораздо более масштабное, чем я ожидал

– отмечает экономист Хидео Кумано

Почему произошло изменение

Политика отрицательных ставок была впервые внедрена в Японии в 2016 году.

В марте крупнейшие работодатели Японии объявили о согласии с крупными профсоюзами и выразили намерение увеличить зарплаты на 5,28%. За последние 33 года это самое большое повышение.

Ранее профсоюзы остерегались таких решений из-за страха причинить вред конкурентоспособности компаний. Однако, стоит учесть, что нынешняя политика японского Центробанка вызвала падение иены. А это, свою очередь, негативно влияет в частности на домохозяйства.