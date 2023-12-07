Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в этом году председательствующий в G7, заявил на саммите, что Токио готов предоставить около 4,5 миллиарда долларов дополнительных средств Украине. Эти средства будут направлены на восстановление после войны.

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Мы полны решимости поддерживать независимую и демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ,

– говорится в документе G7.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новую программу для переселенцев. По словам японского правительства, программа заработала прежде всего для людей из Украины.

Ограничение возможностей России

В своем официальном заявлении G7 указала на то, что группа активно ограничивает финансовые возможности России для поддержки ее незаконной войны. В рамках этих шагов G7 введет:

меры, направленные на ограничение прибыли России от добычи энергоресурсов с учетом ее будущих добывающих потенциалов.

ограничения на импорт непромышленных алмазов, добываемых, обрабатываемых или производимых в России. После этого будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Отмечается, что лидеры стран G7 продолжат поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием "Формула мира".