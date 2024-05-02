Как изменились цены на рынке нефти

В четверг, 2 мая 2024 года, июльские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 84,02 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 58 центов или 0,7%.

Стоит внимания Люди в Китае массово скупают золото даже несмотря на серьезную проблему

Американская нефть WTI подорожала на 53 цента или 0,7% до 79,53 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84,13 доллара за баррель (+0,83%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,59 доллара за баррель (+0,75%).

Что происходит на рынке нефти

Нефть начала дорожать после трех дней потерь. На динамику на рынке влияют ожидания, что более низкие ценовые уровни могут побудить США, крупнейшего потребителя нефти в мире, начать пополнять свои стратегические запасы.

В то же время в среду, 1 мая, цены на нефть упали более чем на 3% до минимума за 7 недель на фоне решения Федеральной резервной системы США о сохранении процентной ставки на текущем уровне. Это может привести к замедлению экономического роста в этом году и ограничить увеличение спроса на нефть.

Кроме того, на рынке нефти также были следующие факторы давления: