Япония ведет важные переговоры с ОПЕК: при чем здесь восстановление мировой экономики

Япония все больше обеспокоена ростом цен на нефть. Почему одно из сильнейших государств Азии и мира начало переговоры с экспортерами нефти и стремится тесно сотрудничать с Международным энергетическим агентством – читайте дальше.

Бедная ресурсы Япония является одним из крупнейших импортеров черного золота и природного газа в мире. OilPrice сообщает о том, что последний рост цен на сырье обрушил иену до трехлетнего минимума в начале октября. Падение нацвалюты и удорожание нефти называют токсичным коктейлем для восстановления Японии после кризиса.

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Япония встревожена подорожанием нефти

В Министерстве иностранных дел Японии выразили обеспокоенность стремительным ростом цен на нефть и считают, что это может помешать восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это заявление было сделано после встречи исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля с главой Бюро по экономическим вопросам МИД Японии.

Япония ведет диалог со странами-поставщиками нефти и стремится тесно сотрудничать с Международным энергетическим агентством, играющим центральную роль в стабилизации энергетического рынка,

– отметили в японском ведомстве.

Известно, что Япония обратилась к ОПЕК и их партнерам по ОПЕК+ с призывом увеличили объемы добычи нефти перед заседанием альянса в начале ноября. Аналогичная просьба прозвучала и от США. Однако в ОПЕК решили постепенно увеличивать этот показатель. Речь идет о дополнительных 400 тысячах баррелей в сутки ежемесячно, начиная с декабря.

Япония ведет переговоры по ОПЕК / Фото Getty Images

Комментарии ОПЕК и МЭА

В ОПЕК+ считают, что постепенное ослабление ограничений – это правильный подход, поскольку в следующем году на рынке ожидается профицит (превышение объемов экспорта над импортом в контексте торгового баланса). В то время как во время видео-встречи представителей Японии и Международного энергетического агентства на этой неделе был зафиксирован еще один важный нюанс.

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Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол отметил "необходимость дополнительных инвестиций для удовлетворения будущего спроса". Он пояснил, что потребность в нефти и природном газе резко не снизится даже с учетом перехода к возобновляемым источникам.

Актуальная стоимость нефти согласно Bloomberg: