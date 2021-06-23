Хакеры, золото и инфляция: известный философ-математик кардинально изменил мнение о биткоине

Автор всемирно известного бестселлера "Черный лебедь" Нассим Талеб резко раскритиковал биткоин и блокчейн. Интересно, что именно Талеб одним из первых начал популяризировать криптовалюту. Почему он изменил свое мнение – читайте дальше.

Американский философ-эссеист и математик заявил, что стоимость биткоина равна нулю. Он также добавил, что нет никаких доказательств того, что блокчейн является полезной технологией.

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Нассим Талеб раскритиковал биткоин

Талеб выделил четыре ключевых аргументы против криптовалюты. Прежде всего он заявил, что несмотря на шум, биткоин не соответствует статусу "валюты без правительства". По его словам, он вообще не является валютой.

Полная неспособность биткоина стать валютой была замаскирована инфляцией, он приносит прибыль достаточно большому количеству людей, чтобы войти в дискурс гораздо раньше своей пользы,

– добавил он.

Философ также убежден, что биткоин не может быть средством сбережения ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Для иллюстрации своей мысли он использовал известное сравнение золота и цифровой монеты.

Золото и другие драгоценные металлы в основном не требуют техобслуживания, не разрушаются в течение исторического горизонта. Криптовалюты требуют устойчивого интереса к ним,

– подчеркнул Талеб.

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Автор акцентировал на том, что биткоин не является надежным инструментом защиты от инфляции, вопреки позиции некоторых аналитиков, и не является безопасным убежищем для инвестиций – независимо от цели использования. В часности, защиты от правительственной тирании или других катастроф.

У этом контексте Талеб вспомнил о панике на рынке в марте 2020 года, когда биткоин опустился ниже важной психологической отметки и недавнюю кибератаку на Colonial Pipelinе, которая выкупила информацию у хакеров за биткоины. Автор подметил, что правительственные структуры и вычислительная мощность и в будущем будут сильнее, чем распределеные операторы, которые, не доверяя друг другу, и могут попасть в ловушку.