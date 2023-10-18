Дело в том, что Иран предлагает ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля. С таким призывом официальный Тегеран обратился к 57 стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС)

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Иран призывает ввести эмбарго против Израиля

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках экстренного совещания представителей организации. Мероприятие прошло в среду, 18 октября, в Саудовской Аравии.

По мнению иранского чиновника, полное эмбарго и нефтяные санкции против Израиля следует ввести немедленно. Согласно данным S&P Global Commodity Insights, в 2023 году Израиль покупает нефть, как правило, из Турции, России и Габона. Кроме того, министр заявил, что необходимо выслать послов, представляющих интересы Израиля. Конечно, при наличии дипломатических отношений между странами. Напомним, что после начала войны между Израилем и ХАМАСом Саудовская Аравия приостановила переговоры о признании государства Израиль.

Что такое Организация исламского сотрудничества Это международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Штаб-квартира находится в городе Джидда, Саудовская Аравия. . Это вторая крупнейшая организация в мире после ООН.

Добавим, что аналитики поделились тремя сценариями развития конфликта на Ближнем Востоке и последствиями для мира и глобальной экономики. В частности, при одном из этих сценариев стоимость нефти может достичь 150 долларов за баррель. В то время как экономист из Goldman Sachs считает, что черное золото может подорожать до 100 долларов на баррель в 2024 году. Одна из главных причин – дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти. Добавим, что этот прогноз был обнародован до атаки ХАМАС на Израиль.