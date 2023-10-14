Аналитики считают, что конфликт на Ближнем Востоке может повлечь за собой серьезные изменения на глобальной арене. Дело в том, что этот регион играет немаловажную роль в снабжении энергии и ключевым морским путем. Один из оказавшихся в центре внимания рынков – это экспорт и импорт нефти.

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Что ждет мир и рынок нефти

Аналитики рассматривают три сценария развития событий в связи с войной между Израилем и группировкой ХАМАС. Первый вариант – война ограничивается Сектором Газа и Израилем. В таком случае последствия для экономики будут минимальными.

Второй сценарий – вовлечение в войну соседних стран. Среди них Сирия и Ливан, где существуют вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном. По словам аналитиков, это фактически будет означать войну между Израилем и Ираном. Одним из последствий станет рост цен на нефть, что может снова подтолкнуть инфляцию вверх. Также могут зафиксировать замедление темпов роста мировой экономики.

Третий сценарий – это прямая война между Израилем и Ираном. Аналитики полагают, что это может стать началом глобальной рецессии. Например, цены на нефть могут подорожать до 150 долларов за баррель. В таком случае издание Bloomberg ожидает снижения мирового роста на 1 процентный пункт. Таким образом, этот показатель на 2024 год упадет до 1,7%, а инфляция снова начнет расти.

Важно! Следует учитывать, что мировая экономика находится в достаточно уязвимой позиции. В частности, страны восстанавливаются после рекордных показателей инфляции, которые только усугубила полномасштабная война России против Украины.

В целом потенциальные последствия новой войны на Ближнем Востоке зависит от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели или месяцы. На момент создания этого материала стоимость эталонных брендов нефти фиксирует рост. На этот момент марки Brent и WTI колеблются на уровне 90,89 доллара за баррель и 87,69 доллара за баррель соответственно, информирует Bloomberg.

Напомним, что экономист из Goldman Sachs считает, что нефть может подорожать до 100 долларов на баррель в 2024 году. Одна из главных причин – дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти. Добавим, что этот прогноз был обнародован до атаки ХАМАС на Израиль.