Саудовская Аравия вышла на связь с Ираном, чтобы конфликт между Израилем и ХАМАС не расширился в регионе. Для этого Эр-Рияд предлагает Тегерану инвестиции и сотрудничество. Ключевое условие – Иран не будет позволять своим прокси силам вмешиваться в упомянутый выше конфликт.

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Саудовская Аравия готова сотрудничать с Ираном

Официальные лица, знающие этот вопрос, заявили, что Саудовская Аравия направила свое предложение Ирану напрямую и различными способами после нападения ХАМАС на Израиль. В целом возможность углубления сотрудничества между Саудовской Аравией и Ираном возникла после саммита, который состоялся недавно в Эр-Рияде.

К теме! 11 ноября 2023 года в столице Саудовской Аравии состоялся саммит лидеров арабских стран и Ирана, целью которого было подчеркнуть настоятельную необходимость прекратить войну между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси был среди первых лидеров, с которыми общался наследный принцип Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман

после атаки ХАМАС, по словам анонимных источников.

Параллельно Саудовская Аравия развивает и другой курс. Сообщают, что Вашингтон сотрудничает с Саудовской Аравией и другими ее арабскими союзниками, чтобы остановить действия Тегерана в "вооружении" конфликта с целью укрепления так называемой системы сопротивления, охватывающей вооруженные группы от Ливана и Палестины до Ирака, Сирии и Йемена.