Саудівська Аравія вийшла на зв'язок з Іраном, аби конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС не розширився у регіоні. Для цього Ер-Ріяд пропонує Тегерану інвестиції та співпрацю. Ключова умова – Іран не буде дозволяти своїм проксі-силам втручатися у вище згаданий конфлікт.

Читайте також Золото на шляху до нового історичного максимуму: це шанс для кожного

Саудівська Аравія готова співпрацювати з Іраном

Офіційні особи, які обізнані з цим питанням, заявили, що Саудівська Аравія надіслала свою пропозицію Ірану напряму та різними способами після нападу ХАМАС на Ізраїль. Загалом можливість поглиблення співпраці між Саудівської Аравії та Ірану виникла після саміту, який відбувся нещодавно в Ер-Ріяді.

До теми! 11 листопада 2023 року у столиці Саудівської Аравії відбувся саміт лідерів арабських країн та Ірану. Метою якого було наголосити на нагальній необхідності припинити війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Крім того, відомо, що президент Ірану Ібрагім Раїсі був серед перших лідерів, з якими спілкувався наслідний принцип Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман

після атаки ХАМАС, за словами анонімних джерел.

Паралельно Саудівська Аравія розвиває й інший курс. Повідомляють, що Вашингтон співпрацює з Саудівською Аравією та іншими її арабськими союзниками, аби зупинити дії Тегерану в "озброєнні" конфлікту з метою зміцнення так званої системи опору, яка охоплює озброєні групи у Лівані та Палестині до Іраку, Сирії і Ємену.